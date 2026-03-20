Nella nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale dedicato al calciomercato, si parla di un possibile trasferimento di Goretzka in Serie A. Il Milan ha mostrato interesse, ma non è l’unica squadra italiana a muoversi in questa direzione. Si discute delle trattative in corso e delle possibilità di vederlo vestire una maglia italiana nella prossima stagione.

Nella nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale dedicato al calciomercato, si parla del futuro di Leon Goretzka che dall'anno prossimo potrebbe giocare in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goretzka in Serie A? Il Milan si è mosso, ma non è l'unica italiana...

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