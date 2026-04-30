A Milano, il settore offensivo si prepara a un cambiamento radicale. Dopo una stagione complicata, non ci sono certezze sui giocatori attualmente in rosa, con alcuni che potrebbero lasciare e altri che potrebbero arrivare. La squadra potrebbe presentarsi con una formazione completamente diversa nella prossima stagione, e le trattative sono ancora in corso. La situazione rimane molto fluida, e ogni decisione dipenderà dalle strategie future del club.

Tutti potenzialmente sul mercato. Poi, è ovvio, all'atto pratico non sarà così, il reparto non potrà essere azzerato, ma negli ultimi anni mai come stavolta l'attacco del Milan appare precario e sacrificabile. Da parte della dirigenza occorrerà soltanto capire chi viene prima e chi viene dopo nella lista dei cedibili. Inutile dire che molto dipenderà non solo dall'indice di gradimento interno ma dalle eventuali offerte, voce da non sottovalutare quando si prova a immaginare il budget per il mercato estivo: una buona parte - meglio: la porzione principale - del denaro che verrà destinato agli affari in entrata passa dalla liquidità generata delle cessioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, in attacco cambierà tutto: da Leao a Nkunku, nessuno è certo di restare

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