Milan | Goretzka per il centrocampo?

Il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della stagione 202627 e tra i possibili acquisti c’è il centrocampista tedesco. La società ha messo nel mirino il giocatore come uno dei profili prioritari per rafforzare la linea mediana. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Goretzka resta tra quelli più monitorati dal club.

Il Milan prosegue con decisione la propria campagna di rafforzamento in vista della stagione 202627 e continua a considerare Leon Goretzka come uno dei principali obiettivi per il centrocampo. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno, è destinato a lasciare i bavaresi a parametro zero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: Goretzka per il centrocampo? Il Milan punta su Leon Goretzka per il centrocampo Notizie correlate Calciomercato, Milan su Goretzka per il centrocampo. Ma quanta concorrenza da battere!'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore... Leggi anche: Milan, centrocampo stellare per il ritorno in Champions: contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka … Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sorloth dice sì, accelerata per Goretzka: il Milan sogna il doppio colpo; Perché il Milan ha scelto Goretzka per la prossima stagione: un colpo alla Modric ma non solo; Il Milan avanza per Goretzka: ci sono segnali positivi; Milan, scatto per Sorloth: c'è il sì del norvegese. Allegri vuole una squadra da Champions. Milan, non solo Goretzka: cresce il pressing per il centrocampista spagnolo! I dettagliIl Milan accelera sul mercato per rinforzare il centrocampo. Non solo Goretzka, ecco il nuovo obbiettivo rossonero. spaziomilan.it Letizia: Goretzka, il Milan non parteciperebbe ad aste internazionaliFrancesco Letizia, giornalista, si è cosi espresso su Sportitalia sul calciomercato del Milan: Per uscire dalla mediocrità di un anno reso oggettivamente buio quasi quanto ... milannews.it Come vi sembra il trend dei giocatori del Milan Se non vi torna qualcosa, dite la vostra sui valori di mercato rossoneri qui https://transfermarkt.it/s/rWB7 - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, le Top News di rassegna: fiducia per #Goretza. Vecchia fiamma e occhio a #Reijnders #SempreMilan x.com