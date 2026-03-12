Il Milan sta valutando l’acquisto di Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, che si svincolerà dal Bayern Monaco alla fine della stagione. La società rossonera ha messo nel mirino il giocatore, ma dovrà affrontare una forte concorrenza da parte di altri club interessati alle sue prestazioni. La trattativa si concentra sulla possibile disponibilità del calciatore per il prossimo mercato.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore Massimiliano Allegri abbiano pranzato insieme a Milanello. Argomento dell'appuntamento conviviale, definire una strategia di calciomercato per l'estate del Milan. Allegri - questo ha riferito la 'rosea' - avrebbe chiesto al suo AD almeno un titolare forte per reparto (difesa, centrocampo, attacco). E, a quanto pare, Furlani gli avrebbe fornito adeguate rassicurazioni in tal senso. Per la mediana, chi potrebbe fare al caso del Diavolo? Il Milan ha puntato, da tempo ormai, Leon Goretzka, prossimo alla scadenza di contratto con il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato, Milan su Goretzka per il centrocampo. Ma quanta concorrenza da battere!

