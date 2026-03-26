Milan centrocampo stellare per il ritorno in Champions | contatti per Bernardo Silva E su Goretzka …

Il Milan sta lavorando sul mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima Champions League. Sono stati avviati contatti con il Manchester City per Bernardo Silva, mentre un altro club europeo ha manifestato interesse per Goretzka. La società rossonera sta valutando le offerte e le trattative in corso con i rispettivi giocatori.