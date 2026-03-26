Milan centrocampo stellare per il ritorno in Champions | contatti per Bernardo Silva E su Goretzka …
Il Milan sta lavorando sul mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima Champions League. Sono stati avviati contatti con il Manchester City per Bernardo Silva, mentre un altro club europeo ha manifestato interesse per Goretzka. La società rossonera sta valutando le offerte e le trattative in corso con i rispettivi giocatori.
Il Milan sogna un centrocampo stellare. In vista della prossima stagione, con possibile ritorno in Champions League, il Diavolo sogna un reparto ricco di stelle. Secondo quanto riferisce 'Repubblica', nel mirino dei rossoneri ci sarebbero sia Bernardo Silva che Leon Goretzka, entrambi in uscita dai loro rispettivi club a parametro zero. Secondo il quotidiano, per il centrocampista portoghese che lascerà, con ogni probabilità, il Manchester City a fine stagione ci sono stati dei primi contatti con l'entourage per capire i margini di fattibilità per un suo arrivo a zero. I problemi, infatti sono due: lo stipendio e la concorrenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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