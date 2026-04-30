Milan | doppio colpo in attacco

Il Milan sta lavorando a una serie di cambiamenti nel settore offensivo in vista della stagione 202627. L’allenatore ha richiesto alla dirigenza l’acquisto di due giocatori, identificati come obiettivi prioritari. Le trattative riguardano principalmente due attaccanti, uno proveniente da un club olandese e l’altro da una squadra scandinava. La squadra si prepara così a rinforzare la rosa con due nuovi innesti.

Il Milan sta preparando una profonda rivoluzione nel reparto offensivo per la stagione 202627. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza rinforzi di qualità e ha individuato due nomi precisi per ricostruire l’attacco: Joshua Zirkzee e Alexander Sørloth. Rafael Leao resta al centro delle voci di mercato. Il portoghese non ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Mercato MilanDoppio Colpo! Mateta Ore Decisive! Clamoroso Sergio Ramos

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