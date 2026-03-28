Attacco Houthi contro Israele e incubo chiusura su Bab el-Mandeb | così si rischia il doppio colpo

Le milizie Houthi hanno lanciato un attacco contro Israele, intensificando il coinvolgimento nel conflitto mediorientale. Contestualmente, si prospetta una possibile chiusura del passaggio strategico di Bab el-Mandeb, importante rotta marittima per il commercio globale. Questi sviluppi aumentano le tensioni nella regione e sollevano preoccupazioni per la stabilità delle rotte commerciali.

L’ingresso diretto degli Houthi nel conflitto segna un salto di qualità nella crisi mediorientale. Il movimento yemenita filo-iraniano ha rivendicato il primo attacco contro Israele dall’inizio della guerra scoppiata il 28 febbraio tra Israele, Stati Uniti e Iran; Israele ha riferito di aver intercettato il missile lanciato dallo Yemen. Il punto politico e strategico, però, va oltre l’episodio militare: con gli Houthi che tornano a muoversi in prima persona, la guerra rischia di saldare due strozzature marittime decisive, lo stretto di Hormuz già sotto pressione e Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, già colpito per oltre due anni dalla campagna contro il traffico commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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