Attacco Houthi contro Israele e incubo chiusura su Bab el-Mandeb | così si rischia il doppio colpo
Le milizie Houthi hanno lanciato un attacco contro Israele, intensificando il coinvolgimento nel conflitto mediorientale. Contestualmente, si prospetta una possibile chiusura del passaggio strategico di Bab el-Mandeb, importante rotta marittima per il commercio globale. Questi sviluppi aumentano le tensioni nella regione e sollevano preoccupazioni per la stabilità delle rotte commerciali.
L’ingresso diretto degli Houthi nel conflitto segna un salto di qualità nella crisi mediorientale. Il movimento yemenita filo-iraniano ha rivendicato il primo attacco contro Israele dall’inizio della guerra scoppiata il 28 febbraio tra Israele, Stati Uniti e Iran; Israele ha riferito di aver intercettato il missile lanciato dallo Yemen. Il punto politico e strategico, però, va oltre l’episodio militare: con gli Houthi che tornano a muoversi in prima persona, la guerra rischia di saldare due strozzature marittime decisive, lo stretto di Hormuz già sotto pressione e Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, già colpito per oltre due anni dalla campagna contro il traffico commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Articoli correlati
Iran, Bab el-Mandeb a rischio chiusura: verso crisi energetica globale?Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz ora l’attenzione è focalizzata su Bab el-Mandeb, collegamento strategico tra l’Oceano Indiano, il Mar...
Dopo lo Stretto di Hormuz ora è a rischio chiusura anche quello di Bab el-MandebDopo lo Stretto di Hormuz, l’Iran (coordinandosi con gli Houthi yemeniti) potrebbe bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso...
Tutti gli aggiornamenti su Attacco Houthi
Temi più discussi: Gli Houthi entrano in guerra e attaccano Israele. La Terza guerra del Golfo arriva al Mar Rosso; Attacco a una base Usa in Arabia Saudita: 15 soldati feriti. Houthi rivendicano missile contro Israele; Guerra in Iran, le notizie del 28 marzo; Houthi, il silenzio che inquieta. Con l'Iran, pronti a colpire nel Mar Rosso (di M. Lupis).
L’attacco degli Houthi contro Israele è una cosa grossaIl gruppo dello Yemen alleato dell'Iran è entrato in guerra: potrebbe essere una svolta importante, ma tutto dipenderà dai prossimi giorni ... ilpost.it
Iran, primo attacco degli Houthi contro Israele. «In guerra a fianco di Teheran ed Hezbollah»Le forze armate yemenite hanno preso di mira con missili alcuni obiettivi di Tel Aviv. «Sostegno alla Repubblica islamica e ai fronti di resistenza in ... avvenire.it
Attacco a una base Usa in Arabia Saudita: 15 soldati feriti. Houthi rivendicano missile contro Israele x.com
MEDIO ORIENTE | Gli Houthi dello Yemen rivendicano il primo attacco contro Israele #ANSA - facebook.com facebook