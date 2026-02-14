Doppio colpo baby per il Milan | i giovani talenti spagnoli nel mirino

Il Milan ha messo nel mirino due giovani spagnoli, attratto dal loro potenziale e dalla voglia di crescere nel campionato italiano. La società rossonera punta a rafforzare la squadra investendo sui talenti emergenti, con l’obiettivo di costruire un futuro solido e duraturo. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare sviluppi concreti su questa trattativa, che riflette la volontà di programmare a lungo termine.

Il mercato rossonero prosegue con una strategia orientata al lungo periodo, mirata a elevare la qualità tecnica della rosa senza rinunciare a sostenibilità economica. In questa cornice, l’attenzione è rivolta a talenti giovani di provenienza spagnola, percepiti come investimenti concreti per il presente e per il futuro. Le valutazioni si concentrano su profili capaci di offrire dinamismo offensivo e solidità difensiva, con la prospettiva di crescere insieme al club nel panorama europeo. Víctor Muñoz è un’ala sinistra classe 2003 attualmente **in forza all’Osasuna**, che sta emergendo per rapidità nel dribbling e per la capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno.🔗 Leggi su Mondosport24.com

