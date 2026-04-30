Il settore giovanile del Milan si prepara a un fine settimana decisivo, con diversi incontri in programma. Sono previsti impegni importanti per le squadre under 17 e under 19, che si sfideranno in partite che potrebbero determinare le classifiche finali. Il calendario si concentra sulle gare che si disputeranno nelle prossime ore, con attenzione ai risultati che arriveranno sul campo.

Il mese di maggio è quello dei verdetti nel mondo del calcio. Sarà così per la squadra di Massimiliano Allegri a pochi punti dall'obiettivo Champions League, ma non solo. Infatti, sono tanti gli impegni del settore giovanile rossonero nel primo weekend di questo mese che possono dire tanto per il prosieguo della stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che saranno i principali match da domani fino a martedì. Si parte domani pomeriggio con l'ultima giornata del campionato del Milan Primavera femminile. Le ragazze di mister Zago affrontano il Parma tra le mura amiche, già certe della qualificazione alla Final Four ma ancora in attesa di conoscere piazzamento e avversaria in semifinale Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, comincia il mese dei verdetti: ecco il programma del settore giovanile per il weekend

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Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegniSi prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan.

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