Milan settore giovanile | ecco il programma del weekend con 13 partite totali

Il settore giovanile del Milan scende in campo questo weekend con 13 partite in programma, a causa di un fitto calendario che coinvolge tutte le categorie. I giovani rossoneri si preparano a sfidare diverse squadre locali e regionali, sperando di migliorare le proprie performance e mostrare i progressi fatti durante gli allenamenti. Sono attesi moltissimi spettatori sugli spalti, curiosi di vedere i talenti emergere e di seguire da vicino le sfide dei più piccoli.

Non solo il Milan impegnato questa sera a Pisa. Anche per il settore giovanile rossonero sarà un weekend ricco di impegni da non sottovalutare. Ecco il programma completo delle squadre rossonere impegnate sabato e domenica. (fonte acmilan.com) - Un fitto programma di partite per l'imminente weekend. Le squadre del Settore Giovanile rossonero scendono in campo tra sabato e domenica, con diversi match da seguire attentamente: la Primavera maschile prova a rialzarsi contro il Genoa, mentre la femminile va ad Arezzo per mantenersi a contatto con la vetta della classifica. Derby in trasferta per l'Under 17 femminile.