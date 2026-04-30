Milan clamorosa idea Reijnders | l’indiscrezione che scuote il mercato

Nel calciomercato del Milan si fa strada un'indiscrezione riguardante il possibile ritorno di Reijnders dal Manchester City. La società rossonera ha già assicurato un posto in Champions League e sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, mentre le trattative continuano a muoversi nei vari ambienti del mercato.

Continua la stagione del Milan: i rossoneri puntano a chiudere il discorso Champions League in poche partite. Alla squadra di Allegri, a prescindere dalle altre, servono 6 punti per la matematica qualificazione. Si parte domenica contro il Sassuolo dove il Milan avrà bisogno dei tre punti. Dopo si potrà pensare con forza anche al calciomercato. In estate, il Diavolo cercherà profili importanti per tutti i reparti e, anche a centrocampo, ci potrebbero essere cambiamenti molto interessanti. Si parla infatti di possibili ritorni di fiamma e non solo. Non solo colpi in entrata: il Milan potrebbe pensare anche a delle cessioni nel reparto. Chi potrebbe lasciare il Diavolo a centrocampo sono Fofana e Loftus-Cheek.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, clamorosa idea Reijnders: l’indiscrezione che scuote il mercato Notizie correlate Mercato Inter, arriva la clamorosa indiscrezione: il club nerazzurro prepara la cessione di Bastoni? Ecco tutti i dettagliMercato Inter, arriva la clamorosa indiscrezione: il club nerazzurro prepara la cessione di Bastoni? Ecco tutti i dettagli Calciomercato Inter LIVE:... Napoli, clamorosa idea di mercato: doppio colpo a parametro zero dalla rivaleEntrambi i giocatori sono in scadenza di contratto con la Roma e il rinnovo sembra essere tutt’altro che cosa fatta, seppur con situazioni ben... Approfondimenti e contenuti Reijnders di nuovo in Serie A: trovata la formula per il grande ritornoL’olandese ha lasciato il Milan l’estate scorsa: il Manchester City ha investito 57 milioni più bonus per il suo cartellino Potrebbe finire dopo appena un anno l’avventura al Manchester City e in Prem ... calciomercato.it Reijnders in bilico al City: Juventus e Napoli pensano al prestitoIl nome di Tijjani Reijnders potrebbe infiammare il calciomercato italiano. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il centrocampista olandese non sarebbe più considerato una priori ... it.blastingnews.com