Napoli clamorosa idea di mercato | doppio colpo a parametro zero dalla rivale

Napol i sta già pensando alla prossima stagione. Il club ha messo gli occhi su Pellegrini e Celik, due giocatori della Roma in scadenza a giugno, e potrebbe arrivarli senza pagare nulla. La strategia del Napoli sembra chiara: rinforzi a parametro zero per puntare subito in alto.

La stagione per il Napoli è più viva che mai, con Conte e i suoi ragazzi pronti ad affrontare il Como per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ma intanto il ds Manna guarda già al mercato in vista della prossima stagione e sembra aver individuato in due calciatori della Roma i rinforzi giusti per migliorare la rosa: si tratta di Pellegrini e Celik, entrambi in scadenza a giugno prossimo. Pellegrini e Celik: la situazione. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto con la Roma e il rinnovo sembra essere tutt’altro che cosa fatta, seppur con situazioni ben diverse. Infatti come riportato da Nicolò Schira la Roma ha più volte offerto un prolungamento di contratto al terzino turco con adeguamento di stipendio a 2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

