Milan Bondo pronto a tornare | ecco come sta andando e i piani futuri

Il Milan si sta preparando a una fase di cambiamenti a centrocampo, con l’arrivo di un nuovo giocatore e la partenza di un altro. Il centrocampista che si sta rimettendo in forma è in fase di recupero dopo un infortunio e si sta allenando con il gruppo. La società sta valutando i prossimi passi per completare la rosa, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui piani futuri.

Il centrocampo del Milan potrebbe andare verso una rivoluzione in estate: si parla già di possibili cessioni di Loftus-Cheek e Fofana in estate che potrebbero essere molto importanti per il bilancio rossonero (qui i dettagli). In entrata si continua a lavorare per trovare un accordo con Leon Goretzka, parametro zero di lusso per i rossoneri. E poi? Cosa fare con chi rientra dai prestiti? Tra i centrocampisti che il Milan ha deciso di 'mandare a giocare' c'è anche Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003 che sta giocando con continuità con la Cremonese. L'ex Monza, infatti, è stato titolare sia con Nicola che con Giampaolo, salvo le partite saltate per problemi muscolari tra gennaio e febbraio 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bondo pronto a tornare: ecco come sta andando e i piani futuri Notizie correlate Leggi anche: Milan, novità su Castro. Talento in arrivo dal Belgio? Bondo pronto a tornare a Milanello, mentre Goretzka… Leggi anche: Milan ti ricordi Harder? Ecco come sta andando e quanto sta giocando. Rispetto a Nkunku …