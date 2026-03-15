Milan ti ricordi Harder? Ecco come sta andando e quanto sta giocando Rispetto a Nkunku …

Il Milan ha seguito con attenzione l’attaccante Harder durante l’estate, quando i rossoneri erano vicini a portarlo in squadra. Attualmente, Harder gioca con il Lipsia e sta partecipando regolarmente alle partite. Rispetto a Nkunku, l’attaccante tedesco, le sue presenze e il suo impiego sul campo sono stati oggetto di confronto. La trattativa con lo Sporting era ancora in fase avanzata prima della firma con il Lipsia.

In estate il Milan ha scandagliato molti nomi per rinforzare il proprio attacco. Dopo il colpo Boniface sfumato per i problemi al ginocchio la dirigenza rossonera sembrava a un passo dal giovane Harder dallo Sporting. Anche qui niente da fare. Il danese ha cambiato comunque maglia in estate passando al Lipsia. Ecco come sta andando. Come riportato dal sito transfermarkt.it Harder ha giocato 22 partite in Bundesliga con 2 gol e 3 assist. Quello più importante è il dato sulla titolarità: l'attaccante danese è stato titolare solo il 30% delle volte per un totale di 743 minuti in campo quindi meno di 10 partite totali. Sicuramente Harder è un colpo interessante per il futuro perché è un classe 2005, ma visto come sta andando a Lipsia forse non sarebbe stato ancora pronto per un club importante e una maglia pesante come quella del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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