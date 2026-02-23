Milan Berardi supera Shevchenko e Rivera | il dato emerso dopo Sassuolo-Verona

Domenico Berardi ha segnato due gol contro il Verona, superando Shevchenko e Rivera nella classifica dei migliori marcatori della Serie A. La sua doppietta ha portato il giocatore del Sassuolo a un nuovo record personale, confermando il suo ruolo chiave in campionato. La rete decisiva ha attirato l’attenzione di tifosi e analisti, che ora seguono con interesse la sua corsa verso nuovi traguardi. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il Sassuolo.

Nella giornata di venerdì, il Sassuolo ha sconfitto l'Hellas Verona per 3-0. Decisivi, per la vittoria della squadra di Grosso, il gol di Andrea Pinamonti e la doppietta di Domenico "Mimmo" Berardi. Due reti che hanno portato il capitano neroverde nell'olimpo della Serie A, davanti a due leggende del Milan come Andriy Shevchenko e Gianni Rivera. Con la doppietta segnata contro l'Hellas Verona, Domenico Berardi ha superato Andriy Shevchenko (127 gol) e Gianni Rivera (128 gol) nella classifica all-time dei migliori marcatori della Serie A. L'attaccante del Sassuolo ha raggiunto quota 128 gol, agganciando la 47ª posizione di questa speciale graduatoria e lasciandosi alle spalle due bomber rossoneri come 'Sheva' e il 'Golden Boy'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Berardi raggiunge i 128 gol in Serie A: supera Shevchenko e agguanta RiveraDomenico Berardi ha raggiunto i 128 gol in Serie A, superando Shevchenko e avvicinandosi a Rivera.

Sassuolo, Berardi tocca quota 128 gol in Serie A: superato Shevchenko, agganciato Rivera. Numeri clamorosi del numero 10 neroverde!Domenico Berardi ha segnato il suo gol numero 128 in Serie A, un traguardo che lo fa superare Shevchenko e avvicinare Rivera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: ? Berardi supera Rivera e Sheva, il Sassuolo VOLA: Verona sempre più ?; Berardi-show da Nazionale. Doppietta al Verona e 129 gol in Serie A: supera Sheva e Rivera e raggiunge Bettega e Lautaro; Serie A, Sassuolo ottavo in classifica: Verona sempre più giù; Berardi esplode: Sassuolo supera Riva e Sheva, Grosso sogna Europa.

Sassuolo, Berardi fa 129 gol in Serie A: agganciati Lautaro Bettega, superati due ex MilanCon la doppietta segnata contro l’Hellas Verona, Domenico Berardi scrive un’altra pagina della sua storia in Serie A. Come riporta il noto sito di statistiche Opta, l’esterno del Sassuolo sale a quota ... msn.com

Shevchenko: Milan? C’è la consapevolezza di poter vincere lo scudettoL’ex centravanti rossonero ha cominciato l’intervista parlando di Rafa Leao: Se giochi un po’ indietro e riesci a creare spazio davanti con la sua velocità e l’attacco degli spazi può essere utile. gianlucadimarzio.com

I biancocelesti scivolano al nono posto, scavalcati dal Sassuolo che ieri ha battuto 3-0 il Verona - facebook.com facebook

#Berardi trascina il Sassuolo con una doppietta, per il Verona è notte fonda: pesante ko al Mapei x.com