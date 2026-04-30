Emilio De Leo ha condiviso alcuni dettagli sulla collaborazione decennale con Sinisa Mihajlovic, evidenziando il suo approccio rigoroso e il metodo di gestione dei giocatori di alto livello. Durante un'intervista, il tecnico maltese ha raccontato come Mihajlovic applicasse una disciplina ferrea, anche in situazioni di pressione come il momento dei rigori. Questi episodi mettono in luce i metodi adottati dall’allenatore serbo nel suo lavoro quotidiano.

?? Cosa sapere Emilio De Leo rivela i dettagli della collaborazione decennale con Sinisa Mihajlovic. Il tecnico maltese descrive il metodo disciplinare e la gestione dei campioni. Emilio De Leo, attuale guida tecnica della nazionale di Malta, ha condiviso riflessioni profonde e dettagli inediti sulla lunga collaborazione decennale avuta con Sinisa Mihajlovic, rivelando sia la durezza del metodo serbo sia momenti di estrema umanità. Il legame tra il tecnico maltese e il defunto allenatore si è con .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mihajlovic, il metodo ferreo: l’aneddoto di De Leo sul rigore tattico

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