Microsoft vola con il Cloud e l’AI | conti record titolo in calo

Nel terzo trimestre fiscale, Microsoft ha riportato ricavi pari a circa 82,9 miliardi di dollari, grazie soprattutto ai servizi cloud, che hanno generato 54,5 miliardi di entrate. Nonostante questi risultati positivi, il valore delle azioni ha registrato una diminuzione del 2%. La società continua a puntare su Cloud e intelligenza artificiale come principali driver di crescita.

? Cosa sapere Microsoft registra ricavi da 82,89 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale.. Il titolo cala del 2% nonostante i servizi cloud abbiano raggiunto 54,5 miliardi.. Microsoft ha registrato ricavi per 82,89 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale, superando le previsioni del mercato fissate a 81,46 miliardi, nonostante un calo del titolo del 2% durante le negoziazioni after-hours. Il bilancio dell’azienda mostra un reddito operativo di 38,40 miliardi di dollari, cifra che si pone al di sopra della stima di 36,9 miliardi, con un utile per azione pari a 4,27 dollari. L’impatto del cloud e la spinta verso l’infrastruttura AI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microsoft vola con il Cloud e l’AI: conti record, titolo in calo Notizie correlate Tim–Microsoft. Ecco l’asse su cloud e AI per la competitività digitale italianaL’accordo tra Tim e Microsoft arriva in un momento in cui la transizione digitale dell’Italia non è più una questione di modernizzazione tecnologica,... Microsoft vola con 83 miliardi di ricavi: tagli ai 9mila dipendenti? Cosa sapere Microsoft registra 83 miliardi di dollari di ricavi e pianifica 9mila uscite negli Stati Uniti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vola alto spendendo poco: Flight Simulator Premium oggi a meno di 70€; Microsoft Flight Simulator 2024 con il 24% di sconto su Instant Gaming; Microsoft e OpenAI ridisegnano la collaborazione: licenza non esclusiva fino al 2032; Michael vola in sala ma il regista di Leaving Neverland attacca: Jackson era peggio di Epstein. OpenAI, fine dell’era no-profit: Microsoft si prende il 27% della società di ChatGPTMicrosoft sale in Borsa (+2,5%) a New York dopo l’accordo raggiunto con OpenAI per consentire al produttore di ChatGPT di ristrutturarsi in una società di pubblica utilità (e quindi potersi anche ... affaritaliani.it Big Tech Q1 2026: Una crescita senza freni! I giganti del settore hanno appena rilasciato i risultati del primo trimestre e i numeri parlano chiaro: l'ecosistema digitale è più solido che mai. Ecco i punti salienti: MICROSOFT (Q3 Fiscal) -4% AH Il Cloud e l'A - facebook.com facebook