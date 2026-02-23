Tim–Microsoft Ecco l’asse su cloud e AI per la competitività digitale italiana

Tim ha stretto un accordo con Microsoft per potenziare le soluzioni cloud e intelligenza artificiale offerte alle imprese italiane. La collaborazione mira a migliorare la competitività del settore digitale nazionale, rispondendo alle nuove esigenze di innovazione. Con questa partnership, Tim intende rafforzare la propria presenza nel mercato tecnologico e offrire servizi più avanzati alle aziende. La partnership segna un passo importante nel percorso di digitalizzazione del paese.

L’accordo tra Tim e Microsoft arriva in un momento in cui la transizione digitale dell’Italia non è più una questione di modernizzazione tecnologica, ma di posizionamento economico e strategico. Cloud, cybersecurity e intelligenza artificiale stanno diventando infrastrutture essenziali quanto le reti energetiche o i trasporti, e la capacità di governarle determina sempre più la competitività di un Paese. La collaborazione annunciata dalle due aziende punta proprio a questo: accelerare l’adozione su larga scala di soluzioni digitali avanzate da parte delle imprese italiane e della Pubblica Amministrazione, mettendo a sistema le competenze industriali e infrastrutturali di TIM con le piattaforme cloud, di sicurezza e di intelligenza artificiale di Microsoft. 🔗 Leggi su Formiche.net

FiberCop e Microsoft Italia per l’Edge Cloud nazionaleFiberCop e Microsoft Italia hanno siglato un accordo strategico per la creazione di un sistema di edge cloud nazionale.

Cloud sovrano in Europa: spesa raddoppia entro il 2026, aziende puntano su sicurezza e autonomia digitale da USA.La Commissione Europea ha annunciato che entro il 2026 la spesa per il cloud sovrano in Europa raddoppierà, arrivando a 12,6 miliardi di dollari, mentre molte aziende italiane puntano a rafforzare sicurezza e autonomia digitale per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.

