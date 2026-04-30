Micossi | l’arte dell’incisione che racconta il trauma del sisma

La Fondazione Friuli ha inaugurato una mostra dedicata alle incisioni di Mario Micossi, artista attivo nel corso del secolo scorso. L’esposizione, pensata per celebrare il centenario della sua nascita, presenta una selezione di opere che raccontano attraverso il suo stile le tracce lasciate dal terremoto che colpì la regione. Le incisioni sono state realizzate nel corso degli anni e sono ora esposte per offrire una testimonianza visiva di quei momenti.

? Cosa sapere La Fondazione Friuli espone le incisioni di Mario Micossi per il centenario dell'artista.. Le opere inedite documentano il territorio friulano dopo il sisma del 1976.. La Galleria della Fondazione Friuli ospita un percorso espositivo dedicato a Mario Micossi per celebrare il centenario della sua nascita e il cinquantesimo anniversario del sisma, presentando opere inedite nate dal trauma di quel periodo. Tra le mura silenziose della Fondazione, la memoria storica e l’espressione artistica si fondono in un omaggio che attraversa i decenni. L’artista di Artegna, nato nel 1926, torna protagonista attraverso una collezione di incisioni che affrontano il tema del Terrae motus.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Micossi: l’arte dell’incisione che racconta il trauma del sisma Notizie correlate Ai Weiwei al MAXXI L’Aquila: l’arte che sfida il trauma del sisma?? Cosa sapere Ai Weiwei inaugura la mostra Aftershock al MAXXI L'Aquila il 28 aprile 2026. Leggi anche: Dalle carte riemerge Don Giovanni Rayn: il “conoscitore d’arte” che racconta la Fano dell’