Il 28 aprile 2026, presso il MAXXI L'Aquila, si apre la mostra Aftershock dell'artista Ai Weiwei, in concomitanza con l'inizio delle iniziative legate alla designazione di L'Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026. L'evento presenta un'installazione dell'artista cinese, nota per il suo impegno nel riflettere su temi sociali e politici, e si inserisce nel programma di celebrazione che coinvolge la città.

?? Cosa sapere Ai Weiwei inaugura la mostra Aftershock al MAXXI L'Aquila il 28 aprile 2026. L'evento segna l'avvio delle attività per L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. L'inaugurazione della mostra antologica di Ai Weiwei presso il MAXXI L’Aquila il 28 aprile 2026 segna un punto di svolta per la città, trasformando Palazzo Ardinghelli nel fulcro di un dialogo tra le ferite del passato e l'espressione artistica contemporanea. Situato a circa un'ora e mezza da Roma, .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ai Weiwei al MAXXI L’Aquila: l’arte che sfida il trauma del sisma

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