Una donna di Sidney ha inscenato una storia in cui affermava che il proprio figlio aveva un tumore, chiedendo soldi a conoscenti e benefattori. Dopo aver raccolto denaro con questa bugia, è stata scoperta e si è rivelata una truffa. La vicenda ha suscitato scalpore, portando all’attenzione le modalità con cui alcune persone cercano di ottenere benefici economici attraverso inganni. La donna è attualmente sotto indagine.

Una storia scandalosa quella che arriva da Sidney dove una donna ha finto che il figlio fosse malato per ottenere donazioni e poter vivere nel lusso. Michelle Bodzsar è riuscita a trarre in inganno perfino il marito. La 45enne, dopo una visita oculistica per un incidente sofferto dal bambino, ha riferito al coniuge, ai familiari, agli amici e alla comunità della scuola che suo figlio di 6 anni soffriva di un cancro agli occhi. Successivamente ha convinto il bambino a usare una sedia a rotelle e a limitare le attività quotidiane per lasciare credere alla gente che il piccolo stesse facendo un ciclo di chemioterapia. Da qui la richiesta di donazioni con tanto di foto diffuse online che ritraevano il figlio con la testa rasata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Michelle chiede soldi: "Mio figlio ha un tumore". Poi la scoperta: chi è questa donna

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