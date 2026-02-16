Spara a moglie e figlio e poi brucia i corpi la scoperta è agghiacciante | Perché lo ha fatto

Venerdì 13 febbraio 2026, Michael Kegg Jr., 53 anni, ha ucciso la ex moglie e il figlio prima di incendiare i loro corpi, un gesto che ha scioccato la comunità. La polizia ha trovato i resti carbonizzati in un appartamento di periferia, dopo aver ricevuto una telefonata di emergenza. Le indagini hanno rivelato che l'uomo aveva pianificato il dramma, portando con sé un'arma e del liquido accelerante. Alla fine, Kegg Jr. è stato condannato a 126 anni di carcere.

Venerdì 13 febbraio 2026 Michael Kegg Jr., 53 anni, è stato condannato a 126 anni di carcere per il duplice omicidio della ex moglie e del figlio. La sentenza, emessa in Indiana, chiude uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni negli Stati Uniti. Il tribunale ha inflitto 62 anni per l’uccisione di Malisa Kegg, 51 anni, e 64 anni per l’omicidio del figlio Michael Kegg III, 34 anni. Una pena complessiva che equivale, di fatto, all’ergastolo. I fatti risalgono alla notte di Capodanno tra il 2024 e il 2025. Come riportato dalla rivista americana People, il 1° gennaio i vigili del fuoco intervennero in un’abitazione avvolta dalle fiamme, dove rinvennero i corpi delle due vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spara a moglie e figlio e poi brucia i corpi, la scoperta è agghiacciante: “Perché lo ha fatto” “I corpi erano lì, nel frigo”. La scoperta shock sulla moglie: scena agghiacciante Mette al mondo suo figlio, poi il dramma: Francesca muore così, la scoperta agghiacciante Francesca Basile, 25 anni, è deceduta improvvisamente pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spara al presunto amante della moglie, arrestato 58enne guardia giurata; Benevento, lite con la moglie, poi spara: Ma non volevo ucciderla; Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i figli di 8 e 12 anni per vendetta: poi si suicida in Brasile; Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i figli di 8 e 12 anni, poi si toglie la vita: il video e il dramma. Paduli sotto choc, guardia giurata spara alla moglie: arrestato 38enneTragedia in famiglia a Paduli: una guardia giurata spara alla moglie e la lascia in gravi condizioni. Le indagini sono in corso. notizie.it Spara alla moglie nel Beneventano: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di pistola la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in ... leggo.it Assume un detective e scopre che la moglie lo tradisce. Va su tutte le furie, spara ai figli Miguel e Benício, poi si toglie la vita. Itumbiara, nello stato di Goiás, in Brasile, è in lutto per una tragedia avvenuta nelle prime ore del 12 febbraio. Thales Naves Alves Ma - facebook.com facebook