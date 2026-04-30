Venerdì 1 maggio a mezzanotte, Rai2 trasmette la sesta puntata di Paradise, dedicata alla passione per Michael Jackson. La puntata vede la partecipazione di Ghini e Papaleo, tra gli ospiti che discuteranno dell’onda di interesse in Italia per il re del pop. I fan italiani di Jackson sono al centro della serata, con un’attenzione particolare alla figura e all’eredità artistica del cantante.

I fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte. Trent'anni fa l' incontro di Pascal Vicedomini con il “Re del Pop” a Montecarlo ed oltre quelle immagini, il racconto della testimonianza dei ragazzi del fan club italiano di “Jacko” in festa per il successo globale del film di Antoine Fuqua “Michael”. E sono parte attiva del late night show di Pascal, gli attori Massimo Ghini (protagonista dell'ultimo film di Pupi Avati); i colleghi Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo (tornati di recente sulla scena insieme). E poi un prestigioso parterre che unisce spettacolo e istituzioni: presenti il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Michael Jackson mania a Paradise Rai2 tra Ghini e Papaleo

Notizie correlate

Rai2, a Paradise tra Ghini e Papaleo è Michael Jackson maniaI fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte.

Rai2, Michael Jackson mania a Paradise. Nella puntata del 1° maggio anche Ghini e PapaleoI fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1° maggio Rai2 a mezzanotte.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Michael, le location del film raccontano vita e carriera di Jackson; Michael film recensione: biopic su Michael Jackson tra fanservice e propaganda familiare; Michael, al cinema il biopic di Jacko con un incredibile Jaafar Jackson: ero ossessionato da lui; Quali saranno i prossimi biopic musicali dopo Michael Jackson?.

Michael Jackson mania a Paradise su Rai2: ospiti Ghini, Papaleo e il sindaco GualtieriI fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte. Trent’anni fa l’ incontro di Pascal Vicedomini con il Re ... ilmattino.it

Michael Jackson mania a Paradise su Rai2 tra Ghini e PapaleoI fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte. (ANSA) ... ansa.it

BAM Festival 2026 Jackson Anthology Nell’anno che vede il mito di Michael Jackson tornare sotto i riflettori anche al cinema… noi lo celebriamo sul palco! Uno spettacolo travolgente che rende omaggio al Re del Pop, tra hit leggendarie, coreografie i - facebook.com facebook