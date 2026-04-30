Lionsgate sta valutando l’idea di realizzare un sequel dopo il grande successo al botteghino di Michael, il biopic sul Re del Pop. Il film ha registrato un debutto da record, con incassi globali molto elevati e il miglior weekend di apertura mai visto per un biopic musicale. La pellicola ha attirato molte persone nelle sale, portando a un risultato che spinge i produttori a riflettere su un possibile secondo capitolo.

Il successo travolgente di Michael al botteghino spinge Lionsgate a considerare un sequel, con incassi globali da capogiro e il record per il miglior weekend di apertura di un biopic musicale. Il Re del Pop ha ripreso il suo trono, almeno sul grande schermo: dopo un esordio che ha letteralmente sbriciolato ogni record precedente per un biopic musicale, Lionsgate sta già puntando a un possibile Michael 2. Un sequel che, tra incassi folli e promesse sottintese, sembra ormai inevitabile. Jaafar Jackson sta riscrivendo le gerarchie dei record musicali Michael ha debuttato il 24 aprile, con 97 milioni di dollari incassati in patria e un totale mondiale di 217 milioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael 2: Lionsgate valuta il bis dopo il debutto da record del biopic sul Re del Pop

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Si parla di: Michael 2: gli autori e il cast anticipano idee per un possibile sequel.

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