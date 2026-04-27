Il biopic sul re del pop ' Michael' subito sul trono del botteghino

Il biopic dedicato al re del pop, diretto da Antoine Fuqua e interpretato dal nipote del cantante, ha conquistato immediatamente la prima posizione al botteghino. Nel fine settimana dal 23 al 26 aprile, il film ha registrato un incasso di circa 5 milioni di euro, superando gli altri titoli in programmazione. La pellicola ha riscosso successo in Italia come negli Stati Uniti, dove aveva già ottenuto ottimi risultati al debutto.

Esattamente come negli Stati Uniti, il biopic del re del Pop Michael, di Antoine Fuqua, con il nipote del cantante Jaafar Jackson nei panni del cantante conquista al debutto la vetta della classifica dominando gli incassi del weekend dal 23 al 26 aprile, con 5.311.687 euro, 643.935 spettatori. Scivola al secondo posto Super Mario Galaxy, sequel del film di Aaron Horvath e Michael Jelenic dal videogioco cult con 511.088 euro nel fine settimana e un totale in 4 settimane di 13.502.804 euro. Resta saldo al terzo posto l'horror Lee Cronin - La mummia con 396.620 euro arrivando in due settimane dal debutto a 1.343.055 euro. Scende dalla seconda alla quarta posizione The Drama - Un segreto è per sempre, la dark comedy di Kristoffer Borgli che nel weekend incassa 281.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il biopic sul re del pop 'Michael' subito sul trono del botteghino Notizie correlate Leggi anche: Michael, il ridicolo inferno sul biopic di Fuqua sul red del pop. Jaafar Jackson è qualcosa di soprannaturale Michael, lo spettacolo si fa gigante: svelati i poster IMAX e 4DX del biopic sul Re del PopL’attesa per il biopic dell’anno si accende con il rilascio dei nuovi poster ufficiali dedicati ai formati premium. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Michael, il biopic sul Re del Pop: dagli esordi nei Jackson 5 al trionfo di Thriller; Michael Jackson, prime reazioni al film sul re del Pop: Miglior biopic di sempre, noioso e monotono; Michael, arriva il biopic sul re del pop. Il biopic sul re del pop 'Michael' subito sul trono del botteghino(ANSA) - ROMA, 27 APR - Esattamente come negli Stati Uniti, il biopic del re del Pop Michael, di Antoine Fuqua, con il nipote del cantante Jaafar Jackson nei panni del cantante conquista al debutto la ... altoadige.it Super Mario si arrende dinanzi a Michael, il film sul re del pop non lascia scampo a nessuno: il box office di ieri 26 aprileIl biopic su Michael debutta primo al box office del weekend 23-26 aprile 2026: un incasso record che non lascia spazio alle nuove uscite della settimana. libero.it PROGRAMMAZIONE DI LUNEDÌ 27 APRILE SALA KERBAKER HAMNET (Cineforum 25/26) Orario Spettacoli 17:00 - 19:30 - 21:30 --------------------------- SALA BERNINI MICHAEL Orario Spettacoli 17:45 - 20:00 --------------------------- SALA VANVITELLI LA S - facebook.com facebook Michael Glantz, il serafico ospite della cena dei corrispondenti è stato filmato dalla Cnn. Ed è diventato virale: "Sono newyorkese, ci sono abituato. E poi ho problemi alla schiena e malato dell'igiene, non mi sarei mai buttato sotto al tavolo". x.com