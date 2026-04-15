Durante la Global Celebration dedicata all’uscita del film sulla vita di un famoso cantante, i partecipanti hanno assistito alla presentazione ufficiale dell’opera. È stato mostrato il trailer e sono state fornite alcune dichiarazioni sul progetto. La manifestazione si è svolta in una location pubblica, con la presenza di membri del cast e di rappresentanti della produzione. La proiezione ha attirato un pubblico di appassionati e media.

Abbiamo partecipato alla Global Celebration in occasione dell'uscita di Michael, il film che racconta la vita di Michael Jackson. Dal 22 aprile al cinema. Michael Jackson è stata una delle figure più discusse, chiacchierate e idolatrate nella storia della musica. Un uomo dalle molte ombre che, tuttavia, ha inequivocabilmente lasciato un segno indelebile, regalandoci brani dal ritmo irresistibile e dimostrando un'attenzione maniacale per gli aspetti coreografici e performativi delle sue esibizioni. In occasione della prossima uscita del biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, si è tenuta a Berlino una Global Fan Celebration che ha richiamato appassionati da tutto il mondo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael: ecco com'è andata alla Global Celebration che ha svelato il biopic sul Re del Pop

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