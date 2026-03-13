Sono state diffuse le prime immagini della nuova pista di Formula 1 a Madrid, conosciuta come Madridring, che ospiterà il Gran Premio di Spagna il 13 settembre. La F1 ha pubblicato i rendering dettagliati del circuito, mostrando le caratteristiche principali della pista. La struttura è pronta per accogliere i piloti e il pubblico durante l’evento che si terrà nel prossimo mese.

Dall'11 al 13 settembre prossimi Madrid inaugura una nuova era della Formula 1 con un contratto garantito per i prossimi dieci anni. Il circuito Madridring, lungo 5,4 km con 22 curve, è il risultato della visione dello Studio Dromo, guidato da Jarno Zaffelli, e della costruzione di Acciona-Eiffage. La gara inaugurale si svolgerà su 57 giri e il weekend sarà arricchito dalle competizioni di F2 e F3, offrendo uno spettacolo motoristico completo a pochi minuti dall'aeroporto della capitale spagnola. Qui vi proponiamo i primi rendering del tracciato diffusi dalla F1. Il tracciato entra nel vivo con la curva 3, denominata Hortaleza, che segna l'inizio dell'unico settore urbano lungo la Ribera del Sena Street. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che spettacolo la curva Monumental: le prime immagini della nuova pista F1 a Madrid

