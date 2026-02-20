Truffa da 33mila | auto di lusso portata via con bonifico falso incastrati dal GPS

Il furto di un'auto di lusso valutata 33.000 euro è stato scoperto grazie al GPS installato nel veicolo. La truffa è avvenuta quando i due ladri hanno usato un bonifico falso per convincere il proprietario a consegnare l’auto. I Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno individuato i responsabili, un uomo di 30 anni dell’Est Europa e una donna di 27 anni italiana. La polizia ha rintracciato i sospetti e recuperato il veicolo, che era stato nascosto in un'area isolata. La vicenda si è conclusa con una denuncia formale.

Un colpo che sembrava perfetto, ma che si è rapidamente trasformato in un flop per due truffatori. I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 30enne dell'Est Europa e una 27enne italiana, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un 54enne parmigiano. Tutto ha avuto inizio su una piattaforma di compravendita online, dove la vittima aveva messo in vendita la propria auto di lusso per 33.000 euro. La coppia si è mostrata interessata e professionale, convincendo il venditore con una ricevuta di bonifico apparentemente autentica. Convinto dell'avvenuto pagamento e spinto dall'urgenza mostrata dagli acquirenti, l'uomo ha consegnato le chiavi dell'auto.