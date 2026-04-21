Chiama la polizia perché è seguito e minacciato ma è tutto falso

Da sondriotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona ha chiamato la polizia segnalando di essere inseguita e minacciata, ma le autorità hanno constatato che la richiesta era infondata. La Polizia di Sondrio prosegue nel lavoro di prevenzione e contrasto di condotte illecite, portando all’adozione di misure di prevenzione personali da parte del Questore della provincia. L’attività è svolta dalla Divisione Anticrimine locale, che si occupa di verificare e intervenire su situazioni di rischio.

La Polizia di Stato di Sondrio continua l’attività di contrasto alle condotte illecite svolta dalla locale Divisione Anticrimine e finalizzata all’irrogazione di misure di prevenzione personali, che ha consentito al Questore della provincia di Sondrio Sabato Riccio di adottare il provvedimento di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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