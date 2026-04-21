Chiama la polizia perché è seguito e minacciato ma è tutto falso

Una persona ha chiamato la polizia segnalando di essere inseguita e minacciata, ma le autorità hanno constatato che la richiesta era infondata. La Polizia di Sondrio prosegue nel lavoro di prevenzione e contrasto di condotte illecite, portando all’adozione di misure di prevenzione personali da parte del Questore della provincia. L’attività è svolta dalla Divisione Anticrimine locale, che si occupa di verificare e intervenire su situazioni di rischio.

La Polizia di Stato di Sondrio continua l’attività di contrasto alle condotte illecite svolta dalla locale Divisione Anticrimine e finalizzata all’irrogazione di misure di prevenzione personali, che ha consentito al Questore della provincia di Sondrio Sabato Riccio di adottare il provvedimento di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Amnesiac special forces soldier becomes border assassin, destroys dark forces to save wife Notizie correlate Chiama la polizia perché è seguito e minacciato, ma è tutto falso: avviso orale nei confronti di un 56enneLa Polizia di Stato di Sondrio continua l’attività di contrasto alle condotte illecite svolta dalla locale Divisione Anticrimine e finalizzata... La Penna minacciato di morte dopo Inter Juve, famiglia chiusa in casa: lui denuncia tutto alla Polizia PostaleLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MA PERCHÉ NEI POLIZIESCHI FRANCESI TUTTO SEMBRA COSÌ VERO? VEDERE PER CREDERE IL CASO 137, STRAORDINARIA LÉA DRUCKER; Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato; Stop maranza, si passa ai fatti: la polizia piomba nel quartiere Grazie. Chiesa e famiglie sono libere; Ohio, 91enne ignora le chiamate: polizia scopre che era immersa in un videogioco. Per paura dopo una ritorsione chiama la polizia e confessa una rapinaPer comprare droga preleva con la carta bancomat scippata a una donna, ma i pusher cercano di estorcergli denaro. Lui si spaventa e si autoaccusa di tutto ... latinaoggi.eu Milano, colpisce l’ex compagna nel sonno con un mattone, poi chiama la polizia: arrestatoLa chiamata al numero unico d’emergenza arriva alle 5,27 di venerdì mattina. Quando l’operatore risponde, una voce maschile chiede alle ambulanze e ai poliziotti di raggiungerlo. E di fare presto. milano.repubblica.it Dybala torna in Argentina Paredes non si nasconde e lo chiama al Boca: “Ha molta voglia di venire” facebook Si chiama Ruòmo ed è la prima lavoratrice di nazionalità cinese a rivolgersi a un sindacato dopo essere stata licenziata. #Tg3 x.com