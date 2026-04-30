Mezzo secolo dedicato ai fiori e alla comunità | Giuseppe Novaga chiude il suo banco al mercato

Giovedì mattina al mercato di Forlimpopoli si è conclusa un’epoca. Dopo cinquant’anni di attività, Giuseppe Novaga ha chiuso il banco di fiori recisi, salutando clienti e colleghi. La sua presenza nel settore ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. La sua attività è stata condotta in modo continuativo per cinque decenni, lasciando un segno nel commercio del mercato.