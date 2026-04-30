Mezzo secolo dedicato ai fiori e alla comunità | Giuseppe Novaga chiude il suo banco al mercato
Giovedì mattina al mercato di Forlimpopoli si è conclusa un’epoca. Dopo cinquant’anni di attività, Giuseppe Novaga ha chiuso il banco di fiori recisi, salutando clienti e colleghi. La sua presenza nel settore ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. La sua attività è stata condotta in modo continuativo per cinque decenni, lasciando un segno nel commercio del mercato.
Una pagina storica del commercio locale si è chiusa giovedì mattina al mercato di Forlimpopoli. Dopo 50 anni di attività ininterrotta, Giuseppe Novaga, storico ambulante di fiori recisi, ha salutato per l'ultima volta i suoi clienti e i colleghi, concludendo ufficialmente la sua lunga presenza.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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