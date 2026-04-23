Premio della Rosa e Fiorile | il weekend dedicato ai fiori e alla biodiversità a Moncalieri

Moncalieri si prepara a trasformarsi in un giardino a cielo aperto. Il 9 e 10 maggio 2026, la storica piazza Vittorio Emanuele II ospiterà la XII edizione di "Fiorile – Orti & Fiori in mostra", in una versione speciale dedicata alla Rosa. La manifestazione, che quest'anno si sposta nel cuore.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Temi più discussi: Alessandria celebra Eco e 'Il nome della rosa' con il premio Oscar Annaud; Fiorile 2026 a Moncalieri: torna la festa dei fiori nel cuore della città (tra rose, eventi e degustazioni); Lombardia, la rivolta in Regione per il premio Rosa Camuna all’interista Bastoni: Pervenute mail di dissenso; Fiorile 2026: a Moncalieri torna l’evento gratuito tra fiori, orti e piante.

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