Venerdì si terrà la tradizionale festa del Primo Maggio a Formignana, organizzata dalla Proloco del paese con il supporto di diverse associazioni e imprese locali, oltre al patrocinio del Comune di Tresignana. La manifestazione prevede esposizioni di mezzi agricoli e gonfiabili, attirando numerosi partecipanti della zona. L’evento si svolge nel centro del paese e include attività rivolte a famiglie e appassionati del settore agricolo.

Venerdì torna l’appuntamento con la festa del Primo Maggio a Formignana, organizzata dalla Proloco del paese con la collaborazione di realtà associative e imprenditoriali locali e il patrocinio del Comune di Tresignana. Il ricco programma della giornata prenderà il via dalle 8.30 del mattino con l’arrivo dei mezzi agricoli che si posizioneranno in via Roma e Piazza Unità. Non mancheranno gonfiabili e il trenino per i più piccoli, oltre al mercatino e al buffet per tutti i presenti. Alle 9.30 don Luigi Corticelli celebrerà la santa messa sul sagrato della chiesa e, a seguire, benedirà i mezzi agricoli. Lo scorso anno in Piazza Unità erano presenti quasi sessanta mezzi e alcune centinaia di persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzi agricoli e gonfiabili in piazza. Agricoltori e imprenditori in festa

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