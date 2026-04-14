Giovani imprenditori agricoli percorso di formazione gratuito

Da genovatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene avviato un percorso di formazione gratuito rivolto ai giovani imprenditori agricoli, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore. Il progetto, chiamato Agristart 2026, è promosso da un ente regionale in collaborazione con un’agenzia di sviluppo locale. L’iniziativa mira a sostenere l’imprenditoria giovanile e a accompagnare le nuove imprese agricole nella fase di avvio, con un focus su pratiche sostenibili e solidità economica.

Favorire il ricambio generazionale, sostenere l'imprenditoria giovanile e accompagnare nuove idee verso la creazione di imprese agricole solide e sostenibili: sono questi gli obiettivi di Agristart 2026, il percorso gratuito promosso da Filse in collaborazione con Regione Liguria, nell'ambito del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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