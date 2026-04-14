Giovani imprenditori agricoli percorso di formazione gratuito

Viene avviato un percorso di formazione gratuito rivolto ai giovani imprenditori agricoli, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore. Il progetto, chiamato Agristart 2026, è promosso da un ente regionale in collaborazione con un’agenzia di sviluppo locale. L’iniziativa mira a sostenere l’imprenditoria giovanile e a accompagnare le nuove imprese agricole nella fase di avvio, con un focus su pratiche sostenibili e solidità economica.

Favorire il ricambio generazionale, sostenere l'imprenditoria giovanile e accompagnare nuove idee verso la creazione di imprese agricole solide e sostenibili: sono questi gli obiettivi di Agristart 2026, il percorso gratuito promosso da Filse in collaborazione con Regione Liguria, nell'ambito del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliPiù risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare... Cia Umbria, Virginia Ruspolini nuova presidente dell'associazione dei giovani imprenditori agricoliVirginia Ruspolini è la nuova presidente di Agia, associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia Umbria. Teleregione Live. . La Sardegna dei giovani imprenditori tra coraggio e difficoltà: oltre 12mila under 35 scelgono di restare e fare impresa, nonostante un sistema che fatica a sostenerli. Dal dossier sulla “young economy” emerge un’isola ricca di potenziale ma - facebook.com facebook Ieri su @UnioneSarda l'articolo sulla convention dei #Giovani #Imprenditori di #Confartigianato #Sardegna riuniti ad Arborea (OR). @confartigianato Imprese x.com