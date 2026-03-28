A Milano è stato inaugurato il settimo mercato agricolo di Campagna Amica in città, situato in piazza Lima 3. L'apertura si è svolta sabato 28 marzo alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui la vice sindaca con delega alla food policy. L'evento ha visto la partecipazione di agricoltori e cittadini interessati a acquistare prodotti direttamente dagli agricoltori locali.

In piazza Lima 3 a Milano c'è un nuovo mercato agricolo di Campagna Amica: il settimo in città. È stato in augurato sabato 28 marzo alla presenza, tra gli altri, della vice sindaca di Milano (con delega alla food policy) Anna Scavuzzo. È frutto, infatti, di una partnership tra il Comune e Coldiretti, con lo scopo di portare in città i prodotti della campagna. L'accordo ha permesso di partecipare al bando regionale sullo sviluppo rurale, che riserva risorse alle filiere corte e ai mercati locali. Il mercato agricolo sarà aperto ogni martedì dalle 15 alle 19.30, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 14. Vi saranno ospitati produttori di ortofrutta, carni, salumi, formaggi, pesce, miele, zafferano, uova, riso, pasta fresca, olio, olive, pesto, agrumi e pane. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - A Milano c'è un nuovo mercato per comprare prodotti agricoli direttamente dagli agricoltori

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