Metrobus nuove modifiche alla circolazione in via Settevalli | come cambia la viabilità

Perugia ha introdotto modifiche alla viabilità in via Settevalli a causa dei lavori sul progetto Metrobus. La strada viene chiusa in alcune tratte per permettere l’avanzamento delle opere e garantire la sicurezza dei lavoratori. Le deviazioni interessano principalmente i mezzi pubblici e le auto private, con percorsi alternativi segnalati lungo le vie adiacenti. La nuova configurazione resterà in vigore fino al completamento delle attività di cantiere. La polizia locale invita gli automobilisti a prestare attenzione ai cartelli e ai segnali di deviazione.

Nuove modifiche alla viabilità in via Settevalli a Perugia, per consentire l'avanzamento degli interventi del Metrobus. Con l'ordinanza n. 258 del 18022026 il Comune informa che sono state disposte "modifiche temporanee alla circolazione in via Settevalli, nel tratto compreso tra il civico 121 e la rotatoria adiacente al centro commerciale UpimConad". Nel dettaglio, nell'ordinanza viene specificato che dal 23 al 25 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 verrà istituito il senso unico alternato di marcia, regolato da segnaletica e personale incaricato dall'impresa esecutrice con introduzione del limite massimo di velocità di 30 kmh nel tratto interessato dai lavori e in quelliadiacenti. Proseguono i lavori del Metrobus Perugia. Dal 12 febbraio al 30 aprile (feriali 7:00–18:00) Restringimenti di corsia tra i civici 106 e 120 di Via Settevalli