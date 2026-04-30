Meteo su Napoli e Campania temperature in aumento fino a 25 gradi nel Ponte del 1° maggio

Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio, il tempo sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature che raggiungeranno fino a 25 gradi sulla regione. Dopo questo periodo, da lunedì a mercoledì, le condizioni meteorologiche cambieranno con piogge e instabilità diffusa. Le previsioni indicano un aumento delle temperature all'inizio del mese, seguito da un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della settimana.

Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio, sole e temperature alte su tutta la Regione. Poi un "break" da lunedì a mercoledì con tempo instabile e pioggia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026

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