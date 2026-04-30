Nelle prossime ore sono previste piogge sparse e venti di intensità variabile. Al Sud, si registrerà un calo termico significativo, con temperature che scenderanno fino a 10 gradi sotto lo zero. La situazione meteorologica interesserà diverse zone, anche se in molte località il Ponte del Primo Maggio dovrebbe trascorrere con condizioni relativamente stabili.

Rovesci sparsi nelle prossime ore con raffiche di vento, ma il Ponte del Primo Maggio è salvo quasi ovunque. I venti freschi di Bora e Grecale, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, "spazzeranno la Penisola, provocando un brusco calo termico che al Sud toccherà addirittura i 10°C in meno rispetto alle giornate precedenti. Assisteremo al passaggio di precipitazioni distribuite "a macchia di leopardo", colpendo in particolar modo il versante adriatico, il Sud ed i rilievi montuosi del Nord-Ovest». Il nuovo mese si aprirà dunque con temperature più fresche e gradevoli e in compagnia del sole: il Primo Maggio prevarrà il tempo buono su gran parte della Penisola, sebbene accompagnato da un clima fresco e da una residua ventilazione (specialmente al Centro-Sud).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, rovesci e vento nelle prossime ore. Al Sud brusco calo termico con -10 gradi

Notizie correlate

Meteo Italia: dalla primavera al ritorno dell’inverno, brusco calo termico e vento forteGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - celsius, centigrade, gauge-2125.

Allerta meteo gialla sul Lazio, previsti rovesci e temporali nelle prossime oreIl Centro Funzionale Regionale del Lazio ha diramato in data odierna, mercoledì 15 aprile 2026, un avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Meteo, rovesci e vento forte nelle prossime ore, Ponte del 1° Maggio salvo e punte di 25°C. Parla Tedici; Meteo. Fronte freddo in transito sull'Italia con piogge, rovesci e rinforzi del vento. Situazione ed evoluzione prossime ore; Meteo Italia: temporali al nord e venti forti. Calano le temperature; Meteo in Veneto, le previsioni per martedì 21 aprile: nubi sparse e qualche rovescio, temperature tra 12 e 20 gradi.

Rovesci e vento nelle prossime ore, ma Ponte Primo Maggio salvo quasi ovunqueRovesci sparsi nelle prossime ore con raffiche di vento, ma il Ponte del Primo Maggio è salvo quasi ovunque. I venti freschi di Bora e Grecale, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ... ansa.it

Meteo, rovesci e vento forte nelle prossime ore, Ponte del 1° Maggio salvo e punte di 25°C. Parla TediciUltimo giorno di Aprile all'insegna del rimescolamento atmosferico: i venti freschi di Bora e Grecale spazzeranno la Penisola, provocando un brusco calo termico che al Sud toccherà addirittura i 10°C ... ilmeteo.it

Meteo. Dal sole alle nuvole. In Sicilia Primo Maggio incerto #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. L'alta pressione garantisce tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi residue in dissolvimento. Temperature minime piuttosto basse, massime tra 16° e 23° x.com