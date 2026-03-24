Meteo Italia | dalla primavera al ritorno dell’inverno brusco calo termico e vento forte

Le previsioni meteo per l’Italia segnalano un cambio improvviso delle condizioni climatiche, passando da temperature primaverili a un calo repentino che riporta le temperature ai livelli invernali. Si prevedono anche venti forti che accentuano la sensazione di freddo. Gli aggiornamenti ufficiali provengono da Meteo POP e forniscono dettagli sulle variazioni di temperatura e sui fenomeni atmosferici in corso.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - celsius, centigrade, gauge-2125.jpg Tra mercoledì 25 e venerdì 27 marzo cambia tutto: arrivano freddo, piogge e neve a bassa quota. Dopo una fase stabile e mite, l’Italia si prepara a un repentino cambio di scenario meteo. La giornata di mercoledì 25 marzo sarà infatti solo una breve tregua primaverile prima di un peggioramento deciso che riporterà condizioni quasi invernali su gran parte del Paese. Nelle prime ore del giorno il tempo si presenterà stabile e in gran parte soleggiato, con temperature miti e valori che potranno raggiungere i 18-20°C. Una situazione che darà l’illusione di una primavera ormai consolidata. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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