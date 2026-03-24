Un brusco ritorno dell’ inverno è pronto a investire l’Italia, con un’ondata di maltempo di origine artica destinata a cambiare radicalmente il quadro meteorologico. Dopo giorni caratterizzati da temperature miti, un ciclone in arrivo dal Nord Europa porterà un vero e proprio ribaltone atmosferico, con effetti diffusi su tutta la Penisola. A delineare lo scenario è Lorenzo Tredici, che evidenzia come la perturbazione colpirà inizialmente il Nord per poi estendersi rapidamente verso il Centro e il Sud, accompagnata da fenomeni intensi e da un deciso abbassamento delle temperature. Leggi anche: Meteo, settimana di temperature primaverili in molte regioni L’arrivo del ciclone artico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Previsioni meteo, le temperature crollano di 12 gradi da mercoledì sera

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