Nelle ultime ore si sono registrate condizioni di instabilità sulla regione a causa di un fronte freddo che si sposta rapidamente verso l’area Adriatica. Questo movimento ha provocato un calo temporaneo delle temperature e condizioni meteorologiche turbolente. Tuttavia, si prevede che nel corso della giornata il cielo si schiarirà e le temperature torneranno a salire, riportando condizioni più stabili.

Residue condizioni di instabilità sulla nostra regione nella giornata odierna per un fronte freddo che scivola rapidamente verso l’area Adriatica, accompagnato da un calo temporaneo delle temperature. Da domani alta pressione in rinforzo con ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato per il resto della settimana, e temperature in ripresa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 22 aprile 2026 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con qualche pioggia sparsa tra Prealpi e alta pianura in graduale esaurimento, poco nuvoloso sulle Alpi. Dal pomeriggio tendenza a schiarite anche sui settori di pianura, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque entro sera.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Meteo, il sole torna a splendere in Sicilia: temperature in rialzo a MessinaL’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Sicilia, dove prosegue la fase di tempo stabile e...

Meteo, ultima settimana di febbraio tra sole e temperature in rialzo: Messina torna a risplendereDopo tanta pioggia, l’anticiclone sub tropicale regala giornate serene sulla città e la provincia, con cieli limpidi, qualche foschia mattutina e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ultime ore di instabilità: poi torna il sole con temperature in rialzo; Ultime ore di pioggia, arriva la 'simil estate': il meteo; Pioggia e temporali, torna l'allerta meteo: codice giallo per criticità idrogeologica; Addio piogge, l’estate bussa alle porte: weekend rovente con punte di 30 gradi nell’isola – Le previsioni.

Ultime ore di instabilità: poi torna il sole con temperature in rialzoResidue condizioni di instabilità sulla nostra regione nella giornata odierna per un fronte freddo che scivola rapidamente verso l'area Adriatica, accompagnato da un calo temporaneo delle temperature ... bergamonews.it

Ultime ore di instabilità con rischio temporali, possibili frane localizzate e ruscellamentiAnche mercoledì sarà una giornata instabile sulla Romagna. Non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento - specifica la Protezione civile -. Tuttavia non si esclude ... forlitoday.it

Juve: le ultime su Boga secondo Fabrizio Romano facebook

Andiamo a #Napoli da @agiordanocds per farci raccontare la cronaca delle ultime ore di tensione tra #Lukaku e il club partenopeo x.com