Le previsioni meteo per il ponte del 1° maggio segnalano un cambiamento di tempo, con alternanza tra giornate instabili e momenti di sole. L’Italia si trova divisa tra temperature più alte del normale e temporali che interessano alcune zone. Nelle ultime ore, le condizioni climatiche sono risultate molto diverse tra le regioni del Nord e quelle del Sud.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Italia divisa tra caldo anomalo e temporali localizzati. Nelle ultime ore l’Italia sta vivendo una situazione meteorologica molto diversa tra Nord e Sud. Al Centro-Sud resiste ancora un clima caldo e stabile, con temperature che raggiungono facilmente i 26-28°C. Al contrario, il Nord è interessato da maggiore instabilità, con temporali in formazione sulle aree alpine che, nel pomeriggio e in serata, possono sconfinare verso le pianure a nord del Po. Giovedì 30 aprile: arriva il calo termico. La giornata di giovedì segnerà un cambiamento significativo. L’ingresso di aria più fresca dai Balcani porterà a un abbassamento delle temperature su tutto il Paese, interrompendo la fase di caldo quasi estivo anche al Centro-Sud.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo ponte del 1° maggio: svolta del tempo tra instabilità e ritorno del sole

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