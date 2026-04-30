Meteo | 1 maggio instabile ma nel weekend nuovo miglioramento

Nella giornata di venerdì 1° maggio, la Sicilia sarà interessata da un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che si sposta verso i Balcani. La pioggia sarà limitata principalmente alle zone centro-orientali dell'isola, mentre il resto del territorio resterà generalmente asciutto. Nel corso del weekend si prevede un miglioramento del tempo, con condizioni più stabili e soleggiate che interesseranno la maggior parte delle regioni.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa verso i Balcani coinvolgerà marginalmente la Sicilia nella giornata di venerdì 1° maggio, con qualche pioggia limitata prevalentemente al settore centro-orientale. Ampie schiarite interesseranno invece le aree occidentali della nostra regione, seppur.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Toscana, meteo instabile: miglioramento nel weekend ma il bel tempo non arriva. E intanto nevica all’Abetone Meteo, nuovo fronte instabile in arrivo in Sicilia nel weekendUn piccolo vortice depressionario in spostamento da nord verso sud lungo il Tirreno convoglierà un fronte che nella giornata di venerdì raggiungerà i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meteo - Ponte del 1 Maggio tra locali disturbi, venti tesi e ritorno dell'anticiclone; Tempo instabile in arrivo e calo delle temperature: torna il bel tempo dal 1° maggio; 25 Aprile in pausa, poi nuovo impulso instabile verso il ponte del Primo Maggio; Meteo, ponte del 1°maggio con tempo stabile e rialzo termico: la tendenza. Meteo Primo Maggio: piogge all'estremo Sud e clima fresco! Sole altroveLa giornata di domani, Primo Maggio, vedrà tempo instabile tra Calabria e Sicilia con clima fresco. Altrove prevalre il sole: le previsioni meteo ... meteo.it Meteo, 30 aprile instabile e più fresco poi migliora per il Ponte del 1° maggioTempo instabile e rischio temporali al Sud e sul settore centrale adriatico. Alta pressione on rinforzo dal 1° maggio con rialzo termico. meteo.it Allerta Meteo, fronte freddo sull'Italia: violenti temporali e temperature in picchiata! iniziano 3 giorni d'inverno per il Centro/Sud, e la prossima settimana si scatena il maltempo con piogge torrenziali e nevicate al Nord | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. L'alta pressione garantisce tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi residue in dissolvimento. Temperature minime piuttosto basse, massime tra 16° e 23° x.com