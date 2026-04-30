Nel 1957, un imprenditore avvia la produzione di chiodi metallurgici a Burbank, superando i modelli europei di attrezzatura da arrampicata. Questa innovazione migliora la sicurezza degli scalatori nelle pareti di Yosemite, contribuendo a una rivoluzione nel settore. La scelta di utilizzare metallo rispetto ai materiali precedenti segna un punto di svolta per le tecniche di arrampicata e la qualità dell’attrezzatura usata.

? Cosa sapere Nel 1957 Yvon Chouinard avvia la produzione di chiodi metallurgici a Burbank.. L'attrezzatura supera i modelli europei garantendo la sicurezza degli scalatori a Yosemite.. Nel 1957, a Burbank, Yvon Chouinard trasforma un pollai in una fucina metallurgica per risolvere un problema di sopravvivenza tecnica che minacciava la vita degli scalatori nelle pareti di Yosemite. L’errore di valutazione che ha segnato la carriera dell’atleta non è stato solo fisico. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per un intero mese, il dolore alle articolazioni e ai muscoli era nulla rispetto al trauma psicologico di una scelta sbagliata su una parete a strapiombo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metallo e vetta: la rivoluzione che ha cambiato l’arrampicata

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