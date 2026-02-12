Sanremo dalla tv al feed | la rivoluzione silenziosa che ha cambiato il Festival

Sanremo cambia passo senza fare rumore. La tv ha portato il Festival nel feed dei social, trasformando il modo in cui il pubblico lo segue. Non più solo in diretta, ma ovunque, in ogni momento. Chi lo guarda ora scorre, commenta, condivide, creando un flusso continuo di contenuti che avvicina il Festival a una nuova generazione di spettatori. La tradizione resta, ma si arricchisce di una presenza digitale più forte che mai.

Sanremo sembra sempre identico a se stesso. Il palco dell’Ariston, l’orchestra che accorda gli strumenti, le cinque serate che scandiscono un rito nazionale e infine un vincitore che entra — almeno per qualche giorno — nella memoria collettiva del Paese. Eppure, sotto questa superficie rassicurante, il Festival della canzone italiana ha attraversato negli ultimi trent’anni una trasformazione radicale, quasi silenziosa, che ne ha riscritto le regole senza alterarne l’apparenza. I numeri del 2025 lo dimostrano con chiarezza: una media del 66,38% di share e una finale seguita da oltre 13 milioni di spettatori, con il 73,1% di share. 🔗 Leggi su Panorama.it

