Dall’iprite ai farmaci | la rivoluzione che ha cambiato il cancro
Il CIPOMO ha annunciato il cinquantesimo anniversario dell’oncologia medica italiana, accompagnato dal lancio di un francobollo commemorativo. La celebrazione segna cinque decenni di progressi nel trattamento del cancro, passando dall’uso di sostanze come l’iprite fino all’introduzione di nuovi farmaci. La commemorazione evidenzia l’evoluzione di un settore che ha visto importanti innovazioni nel corso degli anni.
?? Cosa sapere Il CIPOMO celebra il cinquantesimo anniversario dell'oncologia medica italiana con un francobollo commemorativo. Gianni Bonadonna introdusse nel 1976 i protocolli farmacologici per superare il dominio della chirurgia. Il Collegio Italiano dei Primari di Oncologia Medica celebra con un francobollo commemorativo il cinquantesimo anniversario della nascita dell'oncologia medica in Italia, onorando la figura di Gianni Bonadonna che nel 1976 rivoluzionò il trattamento del cancro. M .🔗 Leggi su Ameve.eu
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