Meta | utile record a +61% ma il rischio AI fa tremare il titolo

Meta ha annunciato un utile netto di circa 26,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con un incremento del 61% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, il titolo azionario ha perso circa il 7% dopo aver comunicato un aumento delle spese destinate alle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale. La società continua a investire in questa tecnologia, mentre i mercati reagiscono alle variazioni dei costi e ai rischi associati.

? Cosa sapere Meta registra utile netto a 26,77 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025.. Il titolo cala del 7% dopo l'aumento delle spese per infrastrutture AI.. Il titolo Meta ha subito un calo di circa il 7% durante la sessione afterhours a Wall Street, alimentato dai dubbi degli investitori sulla sostenibilità dei massicci esborsi destinati all’intelligenza artificiale. La decisione di Zuckerberg di confermare una strategia basata su investimenti senza precedenti per non restare indietro nella competizione tecnologica ha riacceso i timori che tali risorse possano non produrre i risultati attesi nel breve periodo. L’impatto finanziario tra crescita dei ricavi e spese impreviste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta: utile record a +61%, ma il rischio AI fa tremare il titolo Notizie correlate L’IA cambia l’occupazione ma metà dei lavoratori non fa formazione, i settori a rischioManpowerGroup ha pubblicato i risultati di un ampio sondaggio tra lavoratori di 41 Paesi del mondo sui temi dell'IA e li ha riassunti nel report... Leggi anche: Per Nvidia un altro trimestre di crescita record: utile raddoppiato. Ma i mercati restano tiepidi causa timori sul boom dell’Ai Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Big tech: trimestrali record per Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon ma Wall Street vende; Pioggia di utili per le Big Tech: Google sorprende, dubbi su Meta; Big tech, record trimestrale. Ricavi superiori alle stime; China Blocks Meta Acquisition of AI Company Manus. Big tech: trimestrali record per Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon ma Wall Street vendeLe foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... teleborsa.it Meta: utile di 26,77 mld dlr in I trim (+61%)Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Basta un clic e una data di nascita falsa per aggirare le restrizioni all'accesso di Facebook e Instagram. L'Unione europea ha accusato Meta di non aver protetto adeguatamente i minori di tredici anni, permettendo loro di navigare indisturbati sui propri social. - facebook.com facebook #Meta ha annunciato una collaborazione con #OverviewEnergy per garantire l’approvvigionamento di energia solare ai propri data center. L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescente domanda energetica x.com