Questa mattina è stato pubblicato un nuovo studio che evidenzia come l’intelligenza artificiale sta già influenzando il mondo del lavoro. Secondo i dati, molte aziende adottano nuove tecnologie, ma circa la metà dei lavoratori non si forma per adattarsi alle novità. I settori più a rischio sono quelli che già affrontano cambiamenti rapidi, mentre le opportunità di formazione rimangono insufficienti. La ricerca si basa su un sondaggio condotto in 41 Paesi, offrendo uno sguardo globale sul futuro dell’occupazione.

ManpowerGroup ha pubblicato i risultati di un ampio sondaggio tra lavoratori di 41 Paesi del mondo sui temi dell’ IA e li ha riassunti nel report The Human Edge: trend globali per il futuro del lavoro. Le risposte evidenziano l’importanza della formazione per specializzarsi e riuscire a interagire con l’IA. La formazione stessa è però anche uno dei punti più problematici individuati dal rapporto. È insufficiente per la metà dei lavoratori, che non la hanno ricevuta di recente. Un problema in un contesto in cui la popolazione lavoratrice è sempre più anziana e rimane al lavoro sempre più a lungo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’IA cambia l’occupazione ma metà dei lavoratori non fa formazione, i settori a rischio

