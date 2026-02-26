Nvidia ha annunciato risultati finanziari molto positivi per il quarto trimestre, con un utile che si è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente e ricavi in aumento del 70%. Nonostante i numeri record, i mercati mostrano ancora cautela, a causa delle preoccupazioni legate alla crescita dell’intelligenza artificiale. L’azienda continua a evidenziare un momento di grande sviluppo, ma gli investitori restano attenti.

Conti da record per Nvidia, l’azienda a maggiore capitalizzazione al mondo. Il boom dell’intelligenza artificiale spinge il colosso dei semiconduttori che archivia il quarto trimestre dell’esercizio fiscale con un utile quasi raddoppiato e ricavi in crescita di oltre il 70%. Un balzo che però non ha galvanizzato Wall Street: il titolo è salito del 4,1% ma poi ha rapidamente ritracciato. I mercati sono scettici sui pochi risultati ancora visibili e sulla possibile bolla AI. Pochi giorni fa l’amministratore delegato di JP Morgan Jamie Dimon è arrivato a parlare di una situazione simile a quella che ha preceduto la crisi del 2008 e 2009. “La mia ansia è alta”, ha ammesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Nvidia un altro trimestre di crescita record: utile raddoppiato. Ma i mercati restano tiepidi causa timori sul boom dell’Ai

Bruzzone (BolognaFiere): "Utile raddoppiato. Fondamentale investire nei mercati emergenti"Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere, il 2024 si è chiuso con un fatturato record di 274 milioni.

Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente.

Temi più discussi: Nvidia, il test decisivo sugli utili: si scommette su un altro ‘beat’ trainato dall’IA Da OraFinanza; Videogiochi e render 3D con un computer portatile: abbiamo provato la scheda RTX5090 di Nvidia; Risultati stellari e guidance oltre le stime, ma Nvidia non convince Wall Street; L'attesa per Nvidia riaccende il tech, Nasdaq in rialzo.

NVIDIA, altro che bolla: nuovo trimestre di profitti record, mentre la domanda di calcolo per l’IA esplodeNVIDIA segna ricavi senza precedenti grazie al boom del calcolo per l'IA e guarda a nuove partnership strategiche. multiplayer.it

Per Resident Evil Requiem NVIDIA alza il livello della graficaNVIDIA si prepara a fare un altro salto di qualità, portando le sue tecnologie più avanzate in alcuni dei titoli gaming più attesi del momento su PC. A rubar ... tecnoandroid.it

Tanta attenzione sugli sviluppi della crisi in Iran che muove notevolmente i prezzi petroliferi. Altro elemento di grande interesse è la trimestrale di Nvidia, leader assoluto del segmento dell'intelligenza artificiale, che pubblicherà i conti mercoledì 25 febbraio d - facebook.com facebook

Altro che GPU e RAM, il chip dei Raspberry Pi è il campione di overclock x.com