Venerdì primo maggio alle 18 si terrà una messa dedicata ai lavoratori nell’edificio ex Amga, situato tra via Sant’Alberto e via Venezia. L’evento si svolgerà nella nuova sala convegni dell’azienda Saga Srl, all’interno del complesso che un tempo ospitava le attività di Amga. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo del lavoro e della comunità locale.

Sarà la nuova sala convegni dell’azienda Saga Srl nell’ex complesso Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia ad ospitare la Messa per il mondo del lavoro, venerdì primo maggio alle 18. A presiederla l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni che, alle 17.30, benedirà i locali delle ex officine del gas rigenerati dall’azienda. Nel nuovo complesso verranno inaugurati una nuova sala convegni da 80 posti, e nuovi uffici. ’Il lavoro e l’edificazione della pace’ è il tema del messaggio Cei per la Giornata del lavoro. "Il lavoro non può perdere la sua più vera e forte vocazione alla pace, la sua natura profonda di relazione buona tra gli uomini e con la natura – si legge nel messaggio, che verrà ripreso nella celebrazione –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Messa per i lavoratori. Sarà nell’edificio ex Amga

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