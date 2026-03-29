Nella giornata del 29 marzo, i carabinieri hanno sequestrato una pasticceria abusiva a Martignana Po, in provincia di Cremona. L’attività, già dichiarata inagibile, ospitava lavoratori impiegati illegalmente e funzionava anche come abitazione per alcuni di loro. Durante i controlli sono stati scoperti diversi lavoratori in nero e condizioni di sicurezza non conformi alle norme vigenti.

Martignana Po (Cremona), 29 marzo 2026 – Lavoratori sfruttati e condizioni di sicurezza inaccettabili nella pasticceria clandestina che fungeva anche da dormitorio. Ammontano a 54mila euro le sanzioni che dovrà pagare un imprenditore di 53 anni, denunciato per sfruttamento del lavoro nero. Sono stati i carabinieri forestali a notare cinque giovani che, alla vista dell’auto di servizio, hanno cercato di nascondersi. L’ordinanza del 2021. Così è scattato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore, del Nucleo Forestale di Cremona e dell’Ispettorato del Lavoro con supporto di Ats Valpadana - Servizio igiene alimenti e nutrizione di Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori in nero nell’edificio già dichiarato inagibile: sequestrata una pasticceria abusiva

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